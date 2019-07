Reggio Emilia: Cavatorti e Monica entrano in Consiglio provinciale

Volti nuovi in Consiglio provinciale, in seguito all’ultima tornata di elezioni amministrative di fine maggio in occasione della quale 4 consiglieri, nominati nella lista “Centro Sinistra in Provincia” con le elezioni provinciali dello scorso 31 ottobre, non si sono ricandidati o non sono stati rieletti nei rispettivi Comuni. Nel corso della seduta di oggi – al posto di Mariachiara Morelli, Roberta Pavarini, Pierluigi Saccardi e Tania Tellini – sono infatti subentrati gli unici due consiglieri della lista Centro Sinistra che non erano stati eletti a ottobre, ovvero il sindaco di Castelnovo Sotto Francesco Monica e la consigliera comunale di San Polo Elisa Cavatorti. Purtroppo il meccanismo elettorale introdotto dalla Legge di riforma che, nel 2014, ha trasformato le Province in enti di secondo livello, non consente il pieno reintegro del gruppo consiliare “Centro Sinistra in Provincia”, che avrebbe diritto a 10 consiglieri, ma oggi può contarne solo 8. Di conseguenza, scende da 12 a 10 il numero complessivo dei consiglieri della Provincia di Reggio Emilia.