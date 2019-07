Nella splendida cornice di Villa Arnò ad Albinea il concerto di Terence Blanchard and the E-Collective

Venerdì 19 luglio, alle 21.30, nella splendida cornice di villa Arnò, serata clou della 32^ edizione della rassegna Albinea Jazz. Sul palco saliranno Terence Blanchard and the E-Collective: gruppo composto da Terence Blanchard alla tromba, Charles Altura alla chitarra, Aaron Parks a pianoforte e tastiere, David Ginyard, Jr. al basso e Gene Coye alla batteria. Prima del concerto verrà consegnato il premio alla memoria di Roberto Zelioli. Quest’anno il riconoscimento andrà al “Bsde 4et”, formazione composta da Daniele Nasi al sax, Jung Taek “JT” Hwang alle tastiere, Giacomo Marzi al basso e Aleksandr Škorić alla batteria. Il quartetto si esibirà il giorno successivo (sabato 20 luglio), alle ore 21.30, al parco dei Frassini.

Tornando al concerto di Villa Arnò, Blanchard è uno dei trombettisti più in vista e acclamati del jazz di oggi: per popolarità può dirsi secondo solo a Wynton Marsalis, suo amico di infanzia e compagno di studi. La sua ricerca musicale negli ultimi anni si è concentrata prevalentemente sul gruppo E-Collective, una formazione che batte i sentieri di un jazz elettrico dalle tinte e inflessioni funk. Con questo organico il trombettista ha registrato due album vincendo in entrambe le occasioni il Grammy Award. Blanchard ad Albinea suonerà soprattutto brani dall’ultimo uscito per la Blue Note, dal titolo con duplice significato: “Live”. L’album è una raccolta di registrazioni dal vivo realizzate a Minneapolis, Cleveland e Dallas, città segnate dalla violenza e dalla tensione tra le forze dell’ordine e il popolo afroamericano. Insieme al suo quintetto ha affrontato l’epidemica e ciclica violenza legata all’uso di armi negli Stati Uniti, portando sul palco una musica che egli stesso ha definito di speranza e guarigione.

I biglietti per i concerti si possono acquistare in prevendita sia alla biblioteca di Albinea (Via Morandi 9), che nel negozio Discoland di Reggio (Via Migliorati 6). C’è anche la possibilità di prenotare i tagliandi telefonando al numero 0522. 590262 o scrivendo a biblioteca@comune.albinea.re.it. I biglietti prenotati andranno ritirati la sera del concerto, alla cassa, almeno mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

I posti non sono numerati.