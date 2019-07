Marcello Menozzi, operatore del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, ha ricevuto i gradi di Agente Scelto. Menozzi è in servizio presso il Corpo Intercomunale dell’Unione da oltre cinque anni e ha prestato servizio inizialmente nel Presidio di Mirandola per poi essere trasferito in quello di San Prospero, dove tutt’oggi lavora.