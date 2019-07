Illecita gestione di rifiuti: i carabinieri forestali denunciano il titolare di un’azienda agricola di Casalgrande

Gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi e discarica di rifiuti sono i reati che i Carabinieri della Stazione Forestale di Scandiano hanno contestato al titolare di un’azienda agricola sita nel Comune di Casalgrande. La denuncia è scattata ieri mattina quando nel corso dell’ispezione alla stalla, dove sono allevati oltre 450 bovini, finalizzata alla verifica della corretta tenuta dei registri e della regolare gestione dei rifiuti e dei medicinali veterinari, i militari hanno rinvenuto ben otto fusti in metallo da 200 litri ognuno, ricolmi di flaconi di medicinale veterinario, che da anni giacevano su terreno nudo ed esposti alle intemperie, senza essere mai stati smaltiti. Oltre alla segnalazione alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per le violazioni accertate, al titolare è stato imposto il regolare smaltimento di quanto rinvenuto.