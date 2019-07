Guastalla: trasportava abusivamente carne fresca con temperature non a norma. Autista multato

Nella mattina di ieri il 29enne D.H. originario della Rep. Pop. Cinese è stato sanzionato dalla Polizia Stradale di Guastalla con la collaborazione dei veterinari della locale area territoriale, perché con il suo veicolo trasportava quattro compensati di bovino a temperature non a norma di legge anche a causa della mancata revisione del veicolo attrezzato per trasporti frigo deteriorabili (ATP), inoltre risultava non in regola con le norme autorizzative, effettuando abusivamente un trasporto in conto terzi.

L’autocarro in questione era carico di carne fresca di bovino adulto, soggetta a regime di temperatura controllata (inf. a 7° C.), nella fattispecie il trasporto veniva effettuato senza rispettare la temperatura in questione in quanto l’apparecchiatura di misurazione allestita a bordo del veicolo registrava una temperatura di 17 C°. Di seguito alla verifica delle condizioni in cui veniva effettuato il trasporto, emergeva la necessità di sottoporre la carne fresca a visita specifica da parte di personale medico veterinario dell’Asl di Guastalla che visto il possibile deperimento del prodotto alimentare fresco a seguito dell’innalzamento della temperatura a cui era sottoposto, decideva immediatamente il sequestro per la distruzione per un quantitativo di 20 kg.

Al conducente venivano contestate contravvenzioni per le leggi sanitarie e per il trasporto abusivo per un valore totale di oltre 5.000 euro, nonché il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.

Continuano i controlli da parte delle pattuglie della Polizia Stradale reggiana, con particolare attenzione all’attività del trasporto alimentare in questo periodo dell’anno condizionato da temperature piuttosto elevate che potrebbero alterare la salubrità dei prodotti freschi trasportati.