Fuori strada con l’auto rifiuta l’alcoltest, denunciato nel reggiano

È uscito di strada con l’auto e poi si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test. Per questo i Carabinieri della Stazione di Fabbrico hanno denunciato un 30enne del luogo. È accaduto nella tarda serata di lunedì 12 luglio a Rio Saliceto, quando l’uomo alla guida di una Citroen C4 ha perso il controllo del mezzo, uscendo di strada.

I Carabinieri di Fabbrico, intervenuti per i rilievi di legge, si sono trovati davanti il conducente del veicolo che manifestava sintomi evidenti di ubriachezza. Inevitabile la richiesta dei militari affinché si sottoponesse al test per la verifica del tasso alcolemico. Richiesta a cui non ottemperava, creando non poca difficoltà anche al personale sanitario, nel frattempo intervenuto, per il rifiuto di farsi trasportare in ospedale per le cure del caso.

Non solo. Con la pretesa di allontanarsi da solo, il giovane ha provato ad avventurarsi al centro della strada rischiando di essere investito dai veicoli in transito. Solo dopo averlo convinto a farsi soccorrere dai sanitari gli uomini dell’Arma hanno potuto procedere con le rituali formalità, provvedendo anche al ritiro della sua patente di guida. Conclusi tutti gli accertamenti, ieri i Carabinieri di Fabbrico hanno formalizzato una denuncia nei confronti del 30enne, il quale dovrà rispondere dinanzi all’Autorità Giudiziaria reggiana del reato di rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza.