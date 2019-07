Divieto di vendita di bevande in bottiglia o lattina durante il concerto di Simone Cristicchi

Divieto di vendita di bevande in bottiglia o lattina in tutto il centro storico, domani, in occasione dell’ultimo appuntamento con Note d’Estate che prevede il concerto di Simone Cristicchi.

Lo stabilisce l’ordinanza n°103 del 17 luglio a firma del Sindaco che recepisce la richiesta della Questura di Modena con la quale, in relazione alle misure di Security e Safety, relative al concerto del cantante Simone Cristicchi, ha chiesto misure atte ad evitare l’introduzione nell’area della manifestazione di contenitori in vetro e/o lattine, nonché di materiale pirotecnico ed altre offendicula oltre alla presenza di un numero congruo di personale di security munito di metaldetector e contapersone

Per questo motivo, dalle ore 17 di venerdì 19 luglio alle ore 01 di sabato 20 luglio, sarà in vigore il divieto di vendita per asporto e somministrazione (con l’esclusione della somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto), di bevande di qualunque genere contenute in contenitori di vetro o lattine (prevedendo in sostituzione la vendita e/o la somministrazione in contenitori di altro materiale ammesso dalla vigente normativa igienico/sanitaria) agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti di ristoro situati in tutto il Centro Storico cittadino come individuato dal perimetro circoscritto da Piazza Garibaldi, Piazzale della Rosa, Via Rocca, Via Clelia/Piazza Martiri Partigiani Via Fenuzzi/Via Roma, Via Pretorio/Viale XX Settembre, Via Mazzini/Via Farosi, Via Menotti/Piazzale Teggia, Via C. Battisti/Piazza Martiri Partigiani.

In base all’Ordinanza, inoltre, nell’area di via Rocca e piazzale Della Rosa dove si svolgerà il Concerto del cantante Simone Cristicchi è vietato l’uso, il porto e la detenzione di bevande di qualunque genere in contenitori di vetro e lattine, nonché di articoli pirotecnici (mortaretti, petardi ecc…) e materiale pericoloso (es. spray urticanti).

L’ultimo appuntamento con Note d’Estate, che prevede Simone Cristicchi “Live with orchestra” si svolgerà domani, venerdì 19 luglio a partire dalle ore 21,15 circa. L’ingresso al concerto è previsto a fine prove, indicativamente alle ore 20,15; l’ingresso è gratuito e consentito fino a esaurimento posti disponibili (1335).