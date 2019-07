A Campogalliano la Polizia Locale sequestrata un arma in abitazione. Denunciato un 60enne

È accaduto giovedì scorso quando, al termine di un attività infoinvestigativa, la Polizia Locale Terre d’argine procedeva ad una serie di perquisizioni nelle abitazioni in uso ad un uomo 60 anni domiciliato a Campogalliano. Gli esiti delle ricerche hanno portato al rinvenimento di una pistola posseduta senza alcuna autorizzazione in un’abitazione nel Comune di Campogalliano. Immediata la denuncia alla Procura della Repubblica di Modena per il detentore dell’arma da fuoco ed il contestuale sequestro penale della pistola.

”Ringrazio la Polizia Locale per questa particolare operazione che conferma il costante presidio del territorio nell’ottica della prevenzione degli illeciti” afferma il Sindaco di Campogalliano, Paola Guerzoni “L’intervento è riuscito anche grazie alla segnalazione dei cittadini, raccomando e consiglio a tutta la cittadinanza di segnalare sempre agli uffici di Polizia ogni situazione sospetta poiché resta fondamentale la sinergia tra cittadino e Istituzioni”.