“Cena in bianco” a San Martino Spino

L’associazione Donne in Centro e la Polisportiva Sanmartinese, in collaborazione con il Circolo Politeama e l’associazione Comitato Sagra del Cocomero di San Martino Spino organizzano l’edizione 2019 di “Cena in bianco”, un banchetto serale a tema che si svolgerà in Piazza Airone, a San Martino Spino, frazione di Mirandola.

Tutti i partecipanti dovranno essere vestiti di bianco, ma con la libertà di esprimere, anche attraverso l’abbigliamento, la propria creatività e fantasia. I partecipanti provvederanno a portare la cena, che condivideranno con gli ospiti. Ciascun invitato dovrà portare inoltre tovaglia, piatti bianchi, bicchieri e posate (non è ammessa la plastica) e potrà personalizzare la tavola con ornamenti come candele, nastri o fiori, rigorosamente di colore bianco. Saranno premiati il tavolo più bello e quello più originale. Gli organizzatori procureranno tavoli e sedie ed offriranno frutta fresca del territorio. Nel corso dell’iniziativa si prevedono musica ed intrattenimenti.

L’evento è patrocinato dal Comune di Mirandola e si terrà sabato 10 agosto alle ore 20.30, con prenotazione obbligatoria entro sabato 3 agosto telefonando ai numeri 0535/31209 o 392/4772597.