Ferrovia Modena-Carpi, Federconsumatori: uno stillicidio di soppressioni

“Nella mattinata di oggi sono stati soppressi una decina di treni della relazione Modena-Carpi, con l’unica eccezione del regionale 20515 dell’intera tratta Mantova-Modena. Ancora una conferma della scarsa affidabilità del servizio “integrativo” tra Modena e Carpi oggetto in questi anni di guasti, limitazioni e soppressioni con le più svariate motivazioni. Anche in questo caso sembra ripetersi il guasto al materiale rotabile obsoleto di Trenitalia e TPER”.

“Le promesse fatte anche di recente dalla Regione e dagli stessi gestori, secondo cui dal mese di luglio nella relazione ferroviaria Modena-Carpi-Mantova sarebbe “cambiata la musica” e iniziavano a circolare i nuovi treni POP, evidentemente – afferma Federconsumatori – non ha ancora avuto seguito.

Federconsumatori auspica che questo ulteriore disservizio non abbia un seguito e sollecita la attivazione di un servizio ferroviario affidabile e realmente disponibile per gli utenti, soprattutto attraverso l’immediata dotazione per questa sfortunata tratta ferroviaria dei nuovi treni”.