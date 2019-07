“Di Corsa sul Secchia” quest’anno non si farà

Il Gruppo Sportivo Virtus Casalgrande asd che per nove edizioni ha organizzato “Di Corsa sul Secchia” gara competitiva e non che si svolge normalmente alla fine di luglio a Villalunga di Casalgrande, comunica che l’edizione 2019 non ci sarà.

“La manifestazione – spiega il Gruppo Sportivo – ha sempre visto la collaborazione della direzione della festa del Pd nonché di diversi volontari di Ema, Cicli Campioli, Avis di Casalgrande, podistica Scandiano, finanche i ragazzi richiedenti asilo gestiti da Acli Salvaterra e la polisportiva Casalgrandese che hanno dato vita bellissime edizioni.

Quest’anno, causa problematiche che hanno riguardato in primis gli organizzatori è stato deciso, nostro malgrado, di rinunciare all’edizione 2019.

Di queste problematiche – prosegue Virtus Casalgrande asd – ne abbiamo già fatto menzione i giorni scorsi sia ai referenti UISP di Reggio Emilia che ai dirigenti della festa del PD. Non è stato richiesto il patrocinio all’amministrazione comunale in quanto non tenendosi la gara non ce ne era necessità, sebbene l’amministrazione nella persona del sindaco Daviddi era ben contenta di concederlo e di fare tutto il possibile per favorirne la realizzazione come le edizioni scorse era stato fatto dai predecessori”.

“Ringraziando tutti per la collaborazione informiamo che siamo già attivi per organizzare sabato 21 settembre al pomeriggio la consueta camminata della fiera di Casalgrande “Du Pass ai Buiaun” “.