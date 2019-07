Denunce e segnalazioni dei carabinieri di Bologna nei controlli alla circolazione stradale

I fatti di cronaca relativi agli incidenti stradali accaduti di recente sulle strade italiane hanno spinto i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna a incentivare i controlli, in particolare per intercettare e assicurare alla giustizia gli automobilisti che dopo aver assunto bevande alcoliche oltre il limite consentito dalla normativa, si mettono al volante, indifferenti alle conseguenze che potrebbero arrivare da un incidente stradale.

Tra gli automobilisti identificati un 50enne fiorentino, controllato dai Carabinieri della Stazione Alto Reno Terme e risultato positivo all’alcol test con un tasso di 1,66 g/l; un 39enne di Prato, controllato dai Carabinieri della Stazione di Castiglione dei Pepoli e risultato positivo all’alcol test con un tasso di 1,40 g/l a seguito di un incidente stradale non grave; un 23enne albanese e un 30enne ucraino, controllati l’altra notte in via della Barca dai Carabinieri della Stazione Bologna Bertalia ed entrambi postivi all’alcol test con valori leggermente superiori al limite consentito: 0,52 e 0,78 g/l.