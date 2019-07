Bronzo per Alberto Venturelli nella quarta prova del calendario nazionale di Retro Challenge, a Carbonara di Rovolon

Spettacolo e ottima partecipazione al Campionato Italiano AICS di Retro in Salita, la quarta prova del calendario nazionale di Retro Challenge, svoltasi a Carbonara di Rovolon (Padova). Alla terribile prova dei Colli Euganei, un circuito di 250 metri in salita e 250 metri in discesa con pendenze anche superiori al 20% da ripetere 4 volte per un totale di 2 km, era presente anche il vignolese e zolese di adozione Alberto Venturelli (G.S. Vigili del Fuoco Arezzo – Gruppo Cremonini) alla ricerca dell’ennesimo podio consecutivo (striscia che dura da 400 giorni e 18 gare).

Già dalle prime battute la classifica si delineava con il fuoriclasse Paolo Callegari (Corriferrara) a prendere il comando seguito dall’iridato Andrea Bardini (Atletica Pietrasanta) e da Alberto Venturelli che staccavano via via gli avversari con il solo Master Massimo Gozzo a reggere il ritmo.

Una gara che non presentava in generale particolari ribaltoni nonostante l’incognita del percorso estremamente tecnico con possibili sorprese annesse, pertanto a prendersi il titolo della classe Assoluti in 13’10” era proprio il ferrarese Callegari con Bardini argento (13’44”) e Venturelli bronzo (14’44”).

Nella classifica di Retro Challenge dopo 4 prove è sempre Alberto Venturelli a comandare la classifica negli Assoluti (15) accorciata da Andrea Bardini secondo (13) e dove Francesco Del Carlo è terzo (9).

Si ripartirà a Ferragosto con l’ultimo Campionato Italiano in programma, quello di Retrocampestre, che si svolgerà nel tortuoso anello di Borghetto di Valeggio sul Mincio (VR) e due giorni dopo sarà la volta della tappa emiliana di Villa d’Aiano (BO) con il temibile km di retrosalita.