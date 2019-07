Proseguono gli appuntamenti di “E…state a Bastiglia”

E…state a Bastiglia è alla sua seconda edizione, anche quest’anno vari appuntamenti per un’offerta dedicata a tutta la popolazione. Dopo il grande successo dei primi due eventi della rassegna ci prepariamo ad accogliere i prossimi.

19 LUGLIO: NEL VENTRE DEL TANGO, con Art&tango e Narjis

19 luglio ore 21.00 Piazza della Repubblica

Piazza Repubblica immersa in una serata interamente dedicata alla danza: i maestri della scuola Art&tango porteranno in scena uno spettacolo di cultura tanghera in cui verrà narrata la storia del Tango e le danze argentine quali Canyengue, Vals e Milonga, con sfondo degli interessanti audiovisivi della mostra “Luci sul tango” realizzati con la collaborazione della Galleria FIAF.

A seguire il Gruppo Narijs concluderà la serata accompagnandoci all’interno del delicato mondo colorato e velato della danza del ventre con uno spettacolo di grande impatto visivo.

Dalle 20.00 in Piazza anche stand gastronomici e Mercatino dell’ingegno.

21 LUGLIO: GUARDANDO ALLA LUNA con That’s all folks e Giuliano Swing Band 5tet

21 luglio ore 21.00 Piazza della Repubblica

Un piccolo passo per l’uomo… Nel 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla luna celebriamo il pianeta che guardiamo sempre pieni di fascino e contemporaneamente le conquiste per le quali l’uomo invece sta ancora combattendo.

Sul palco di Piazza della Repubblica si alterneranno il trio acustico That’s all folks che rivisiterà alcuni grandi protagonisti del cantautorato italiano e internazionale in un momento di ritrovo collettivo di festa e di riflessione sulle importanti tematiche della libertà, della lotta alle diseguaglianze e del rispetto e della comprensione dell’ “altro”, il tutto sotto l’egida del grande potere sociale della musica.

A seguire, Giuliano Swing Band 5tet presenterà col naso all’insù alcuni classici brani del genere swing di fama internazionale ponendoci delle riflessioni sugli autori, ma anche sulla luna ricordando che è l’unico pianeta sotto il quale ci si continua a baciare e per il quale si continua scrivere canzoni e poesie.

Dalle 20.00 in Piazza anche stand gastronomici e Mercatino dell’ingegno.