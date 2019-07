Malattie da zanzare, domani a Medolla un incontro per capire come comportarsi

Domani, martedì 16 luglio alle ore 18.45 si terrà un incontro sulle malattie provocate dalle zanzare. L’appuntamento è organizzato dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord, CEAS “La Raganella”, Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna, Comune di Medolla ed avrà luogo presso l’Auditorium comunale di Medolla, in via Genova 10/A. Tra gli argomenti trattati: come comportarsi di fronte ad un caso sospetto e quali attività svolgono l’Unione ed i Comuni per contrastare la diffusione delle malattie. Sarà presente il Sindaco di Medolla Alberto Calciolari ed interverranno Giovanni Casaletti di Ausl Modena e Sabrina Rebecchi del CEAS “La Raganella”.