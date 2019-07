Il sindaco di Mirandola Alberto Greco: “Il patrocinio alla Pastasciutta Antifascista non è stato tolto”

Il Sindaco di Mirandola Alberto Greco si esprime in merito alla vicenda legata all’iniziativa “Pastasciutta Antifascista” organizzata da Anpi di Mirandola.

“Preciso che l’iniziativa ‘Pastasciutta Antifascista’ che si svolgerà giovedì 25 luglio a Cividale aveva già ottenuto tempo addietro il patrocinio del Comune di Mirandola e che tale patrocinio non è stato tolto. Mi sono premurato d’invitare i rappresentanti dell’Anpi ad un incontro che si è tenuto giovedì 11 luglio per condividere con loro una riflessione. Secondo il nostro punto di vista, incontri conviviali come quello organizzato da Anpi non dovrebbero esprimere antagonismo. Il rischio è che questo tipo di manifestazioni rappresentino occasione di scontro e l’Amministrazione comunale ritiene invece importante promuovere iniziative ed eventi che rappresentino momenti di aggregazione e condivisione”.