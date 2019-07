Domani a Montefiorino consiglio generale Cisl Emilia Centrale

Si riunisce domani – martedì 16 luglio – il consiglio generale della Cisl Emilia Centrale.

L’organismo è convocato alle 14.30 al Martelli Sport Village di Montefiorino (via Centrale 3) per analizzare la situazione sociale ed economica a livello territoriale.

Si parla anche dei temi discussi la settimana scorsa a Roma in occasione della conferenza nazionale organizzativa della Cisl.

Partecipano ai lavori il segretario organizzativo nazionale Cisl Giorgio Graziani (foto in alto) e il segretario generale della Cisl Emilia-Romagna Filippo Pieri (foto basso).

Al termine del consiglio generale si disputa il tradizionale torneo di calcio.