Da giovedì a Cavezzo la decima edizione di “Fuori di Festa”

Da giovedì 18 a domenica 21 luglio l’associazione culturale Fuori bordo vi aspetta a Cavezzo per la decima edizione di “Fuori di Festa”, evento benefico di raccolta fondi. La manifestazione si terrà presso la Coop Giardino di Cavezzo, all’insegna di divertimento, cucina tipica, musica e, soprattutto, solidarietà. Come ogni anno, l’associazione FUORI BORDO s’impegna a devolvere il ricavato della festa in favore di progetti di beneficienza, occupandosi della realizzazione di una struttura esterna fruibile dai ragazzi del centro socio-riabilitativo diurno La Nuvola di Mirandola e del finanziamento di attività scolastiche a favore dell’associazione di genitori con bambini affetti da cecità, GLI ANGELI DI GABRIELE di Soliera.

Durante le quattro serate, in aggiunta a birra, musica e buon cibo, sarà possibile sfidarsi al divertente gioco del “BirraPong”. Ad intrattenere le vostre serate, live band e la voce narrante di Giuseppe Forte.

Gli ospiti delle serate:

Giovedì 18 Luglio: Atlantide in Festa con Belinda Live Music

Venerdì 19 Luglio: Vinile Dj Band

Sabato 20 Luglio: Branco Live

Domenica 21 Luglio: OXXXA in concerto

Per informazioni: Pagina Facebook: fuoribordostaff – cell: 339 6416156