Chiusure notturne in A14 e in A1

Sul Raccordo di Casalecchio R14, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotto flusso di veicoli, sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, al traffico in entrata verso Ancona e verso Padova, nelle quattro notti consecutive di lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 luglio, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni autostradali di Bologna Borgo Panigale, Bologna Fiera, Bologna Arcoveggio o Bologna San Lazzaro.

Sull’A1 Milano-Napoli per programmati lavori di manutenzione, in orario notturno, a ridotto flusso di veicoli, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la complanare di Piacenza per il traffico proveniente da Bologna e diretto sia in direzione Piacenza che in A21, per Brescia e Torino, nelle tre notti consecutive di lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 luglio, con orario 22:00-5:00.



In alternativa, per il traffico proveniente da Bologna per l’A21 in direzione di Brescia, si consiglia di uscire alla stazione di Fiorenzuola ed immettersi sull’A21 direzione Brescia; mentre per il traffico da Bologna per A21 Torino e Piacenza Sud si consiglia di uscire alla stazione di Basso Lodigiano, al km 49+800, e rientrare al medesimo in direzione Bologna.