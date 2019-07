Convoglio con carico eccezionale transiterà sul territorio mirandolese

E’ previsto per la notte tra martedì 16 e mercoledì 17 luglio il transito di un convoglio con carico eccezionale attraverso il territorio comunale di Mirandola. Partendo da Modena, il convoglio percorrerà la Strada Statale 12 e transiterà attraverso il territorio della Bassa modenese, passando nei Comuni di San Prospero, Medolla e Mirandola per raggiungere la Provincia di Mantova.

Il convoglio, comprensivo di carico e mezzi di trasporto, avrà un peso complessivo di circa 500 tonnellate e si sposterà prevalentemente nelle ore notturne. L’Amministrazione comunale di Mirandola rassicura la cittadinanza, garantendo che sono state adottate le misure necessarie per ridurre il più possibile i disagi alla viabilità. In particolare, sarà indicato un breve percorso alternativo nel punto in cui la Statale 12 dovrà essere interrotta per le esigenze del convoglio.