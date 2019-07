Stasera a Bibbiano Torneo di calcio balilla in ricordo di Davide Errante

Stasera, giovedì 11 luglio, dalle ore 20.30, si terrà in Piazza della Repubblica a Bibbiano la seconda edizione del Torneo di calcio balilla umano “L’angelo del sorriso” in ricordo di Davide Errante, stroncato da una grave malattia genetica (Atassia di Friedrich) nel marzo 2016 a soli 32 anni. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Bibbiano e da Auser e rientra nella rassegna dell’Estate in Piazza 2.0.

Otto squadre, composte da 6 partecipanti ognuna, si sfideranno a “colpi di pallone” per vincere il trofeo. Dalle ore 20.00 punto ristoro a cura di Auser con cocomerata, birra e tanto altro e la partecipazione straordinaria di Bing!

L’intero incasso sarà devoluto in beneficenza ad Auser Bibbiano per l’acquisto di un pulmino per permettere il trasporto di anziani e disabili.