Grande attesa per la più grande festa a cielo aperto dell’estate bibbianese 2019

È iniziato il conto alla rovescia per della #NOTTELIFFA di Bibbiano (ottava edizione). Sabato 13 luglio, dalle 20.00 fino a tarda notte, tutto il centro – e non solo – ospiterà quella che vuole essere una grande festa a cielo aperto di apertura della stagione estiva.

La manifestazione, in collaborazione con i Commercianti e il Comune di Bibbiano è organizzata da ProLoco Bibbiano, associazione nata nel 2017 dalla volontà di persone di Bibbiano di promuovere ed animare il paese proponendo eventi diversi durante l’anno.

Lungo l’asse di Via G.B. Venturi, la kermesse estiva offrirà una serie di occasioni per far festa con il cibo, la musica dal vivo, il ballo e le esposizioni di moto grazie alle associazioni e commercianti del territorio coinvolti.

Tanti appuntamenti per tutte le fasce d’età ad ogni ora fino all’evento conclusivo: il SUMMER PARTY DJ SET con BaroniBrothers e Man21 in piazza della Repubblica e a mezzanotte Penne all’Amatriciana Reggiana per tutti con il PADLON ed MINGON.

La NOTTE LIFFA prenderà vita dalle ore 20.00 con la sfilata di moto Harley del team Free Chapter Tricolore Harley Group e stazionamento dei veicoli nella piazza del Comune, alle ore 22 sempre nella piazza centrale lo spettacolo Luci Led LIGHTDANCE, una coreografia con danzatori di luci e led della compagnia Lux Arcana.

Ai più piccoli sarà dedicata un’area di intrattenimento con gonfiabili, truccabimbi, baby dance, e l’occasione di incontrare i vostri personaggi preferiti con le Mascotte degli “Amici dei Bambini”

Inoltre, i commercianti che hanno aderito alla manifestazione, saranno aperti fino a tarda sera e organizzeranno presso il proprio esercizio singoli eventi, che spazieranno dalla musica con dj a particolari degustazioni, happy hour, mercatino degli hobbisti e molto altro.

E’ un opportunità in più per vivere il centro di Bibbiano la sera, oltre e soprattutto che di richiamo per le persone di tutte le età, famiglie comprese.