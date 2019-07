Giochi senza frontiere venerdì a Bibbiano

Venerdì 12 Luglio 2019 dalle ore 20.30, in Piazza della Repubblica a Bibbiano, si terranno per la prima volta i “Giochi senza frontiere”. Bibbiano e le sue frazioni (Barco, Corniano, Fossa, Piazzola e Ghiardo) si sfideranno in spettacolari e divertenti giochi di abilità come: il Bowling Umano, American Gladiator, Bisonte, Tronco rotante e Uomo ragno. Dalle ore 19.00 ci sarà inoltre il punto ristoro a cura di Auser Bibbiano con gnocco fritto, salumi e tanto altro. Il tutto con la partecipazione straordinaria di BING!

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Bibbiano ed è inserita all’interno della rassegna “Estate in piazza 2.0”.