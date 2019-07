Controlli della Polizia Stradale reggiana sull’uso corretto degli apparecchi radio e telefoni a bordo dei veicoli

Nell’ambito del potenziamento dei controlli di legalità, il Servizio della Polizia Stradale di Reggio Emilia ha programmato dal 8 al 10 luglio scorsi l’ “Operazione alto impatto” per il contrasto all’uso improprio durante la marcia di apparecchi radiotelefonici da parte dei conducenti di veicoli, comportamento che ha gravissimi effetti sulla concentrazione del conducente e sulla capacità di attenzione alle condizioni esterne all’abitacolo durante la marcia del veicolo.

L’utilizzo del telefono cellulare o di cuffie sonore, impegnando una od entrambe le mani, rappresenta secondo le rilevazioni dell’ISTAT, infatti, la prima causa di incidenti stradali. Il loro utilizzo amplia notevolmente i fattori di rischio di sinistri stradali per condotte di guida incerte, rallentate o per manovre improvvise e non presegnalate, circostanze che richiedono una sempre più efficace risposta repressiva da parte del Servizio della Polizia Stradale.

In tale ottica la Polizia Stradale di Reggio Emilia, nel corso dei tre giorni appena trascorsi ha effettuato mirati servizi di controllo, finalizzati alla verifica della prevista normativa in materia.

Sono state impegnate nello specifico complessivamente 29 pattuglie, che hanno effettuato posti di controllo sulle maggiori arterie di questa Provincia, nonché controlli in movimento, anche con l’ausilio di motoveicoli.

A margine dei servizi effettuati sono stati controllati 375 veicoli ed elevate 41 contravvenzioni all’articolo 173 comma 2 del codice della strada, che sanziona, appunto, il conducente che durante la marcia fa uso di apparecchi radiotelefonici o di cuffie sonore, di queste 9 contravvenzioni sono state fatte in autostrada mentre in viabilità ordinaria le restanti 32.

Da sottolineare che è consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolari purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie, che non richiedano per il loro funzionamento l’uso delle mani.

La sanzione prevista per tale contravvenzione è di euro 165, con la decurtazione di 5 punti sulla patente. E’ previsto, inoltre, il ritiro su strada della patente di guida in caso di recidiva biennale e la conseguente sospensione da parte della Prefettura per un periodo da 15 giorni a due mesi.

Dall’inizio dell’anno sono state elevate complessivamente 408 contravvenzioni per la guida con l’utilizzo di cellulare-smartphone ed il ritiro di dieci patenti per la recideva biennale nella medesima contravvenzione.