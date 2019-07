Bagnolo: trovato con una bici rubata e dei monili d’oro

È stato trovato in sella ad una bicicletta rubata ad un uomo del luogo, per questo motivo un giovane abitante a Reggio Emilia è stato denunciato per ricettazione dai Carabinieri della Stazione di Bagnolo in Piano Carabinieri. Ieri mattina i militari della locale Stazione hanno rintracciato in paese un giovane in sella ad una bicicletta del tutto corrispondete a quella rubata il giorno precedente ad un bagnolese che si era rivolto ai Carabinieri per denunciare il fatto.

Il successivo controllo ha poi consentito di accertare come lo stesso nascondesse nella tasca dei pantaloni cinque paia di orecchini da donna in oro giallo e in argento dei quali non è stato in grado di giustificare la provenienza. Dinanzi a tali evidenze, quindi, una volta identificato l’uomo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria reggiana per il reato di ricettazione. La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario mentre i monili in oro e argento sono stati sequestrati in attesa di verificarne la provenienza.