Venerdì 12 luglio dalle 21 in piazza Zanti a Cavriago arriveranno gli “Zeromania” all’Estate in Piazza Cavriaghese. Proporranno oltre due ore di musica con i più grandi successi di Renato Zero. La serata, a ingresso libero, è a cura di Proloco di Cavriago col supporto del Comune di Cavriago. I prossimi “Venerdì in Piazza” saranno sempre all’insegna della musica, con i ritmi anni ’70-’80-90 con i deejay Enzo Persueder e Stefano Foroni e le canzoni degli anni Sessanta cantate dai Virus.