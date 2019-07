Reggio Emilia: bici-tour alla scoperta della Bazzarola tra parchi e vie d’acqua

Un tour in bicicletta alla scoperta della Bazzarola e del Villaggio Stranieri, tra i parchi e le vie d’acqua di Reggio Emilia. È in programma giovedì 11 luglio alle 18, all’interno del progetto “Stranieri a chi?” promosso da Istoreco, Arci, Comune per riscoprire e valorizzare il quartiere Villaggio Stranieri.

Il ritrovo in bici è fissato davanti al Circolo Arci Stranieri in via Don L. Sturzo 1, alle 18 di giovedì 11 luglio. Il tour dura circa due ore ed è adatto a tutti. I bambini dovranno essere accompagnati da un adulto, responsabile della sicurezza del minore. È consigliabile l’uso del casco. L’associazione Tuttinbici metterà a disposizione alcune biciclette prenotabili telefonicamente al 0522 585216. In caso di maltempo l’iniziativa verrà sospesa.

Nel corso del giro sono in programma diverse tappe, ognuna segnata da un approfondimento tematico. Si parte al centro sociale Villaggio Stranieri, a cura di Istoreco, si continua alla centrale idrica Iren Reggio Est, a cura di Iren. La terza tappa è il giardino officinale di Gabrina, in compagnia dell’associazione Gramigna, prima di passare al parco delle Acque Chiare, bosco sperimentale e frutteto di frutti antichi, con il servizio Ambiente del Comune. Si arriva poi alla ferrovia Reggio-Sassuolo, per una sosta curata da Istoreco, prima di chiudere agli Orti Spallanzani, con la tappa a cura del referente degli orti del centro sociale

Per informazioni, contattare il circolo Arci “Sergio Stranieri” al numero 0522 565912.