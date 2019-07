La violinista e cantante cubana Yilian Cañizares venerdì a Casalgrande per Mundus 2019

Un’altra ospite internazionale per il quarto appuntamento in terra reggiana del Festival Mundus 2019. Si intitola “Invocaciòn” dal titolo del suo secondo album il concerto che la straordinaria violinista e cantante cubana Yilian Cañizares terrà venerdì prossimo 12 luglio alle ore 21.30 nella splendida cornice del Castello di Casalgrande Alto a Casalgrande in provincia di Reggio Emilia. Sul palco con lei, Childo Tomas al basso elettrico e Inor Sotolongo alle percussioni. Biglietto d’ingresso 8.00 euro.

L’evento realizzato in collaborazione con il Casalgrande Jazz Festival si tiene nell’ambito della 24esima edizione del noto festival musicale Mundus organizzato da ATER – Associazione Teatrale Emilia Romagna in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e tutti i Comuni partecipanti, che si svolgerà fino al 15 agosto tra Carpi, Casalgrande, Correggio, Modena, Reggio Emilia e Scandiano.

Yilian Cañizares è una delle violiniste, cantanti e compositrici contemporanee più interessanti. Non tradendo mai le sue origini, miscela sapientemente ritmi jazz, classici ed afro-cubani con la sua voce ultraterrena. Che sia sul palco o in studio di registrazione, ci sono pochi artisti talentuosi come Yilian, nata a l’Avana, stabilitasi in Svizzera, con un gran rispetto per il passato, una sensibilità volta al futuro ed un sorriso per il quale morire.

Due acclamati album, l’autoprodotto “Ochumare” del 2013 e “Invocación” del 2015, sotto la guida di Alê Siqueira (Roberto Fonseca, Omara Portuondo) hanno rafforzato la sua reputazione di artista innovatrice, capace di oltrepassare i confini musicali.