Progetto LOOK-EU-NET: sostegno a reti di impresa per l’internazionalizzazione

Unioncamere Emilia-Romagna è partner del progetto europeo LOOK-EU-NET, co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma COSME. L’iniziativa punta a costituire 10 reti europee di impresa per lo sviluppo di progetti di internazionalizzazione, ciascuna composta da minimo 4 – massimo 8 PMI europee di almeno tre Stati membri, operanti nei settori Meccatronica, Abitare Sostenibile, HealthCare, Agroalimentare, Turismo Culturale e Digitale.

Il progetto prevede la selezione delle PMI europee interessate, un percorso di formazione sul funzionamento della rete, la formalizzazione dell’accordo di rete, la preparazione e la realizzazione di un piano di azione operativo, finalizzato allo sviluppo commerciale del network sui mercati internazionali, prioritariamente Nord Europa, Centro Europa, Federazione Russa, Kazakhstan, Azerbaijan.

Il piano può comprendere più azioni di interesse comune: ricerca di potenziali partner e clienti in nuovi mercati, creazione di un brand e di un’offerta condivisa di rete verso la clientela, partecipazione a uno o più eventi fieristici, la realizzazione di incontri B2B, eccetera.

La realizzazione del piano di azione della rete sarà finanziata dalla Commissione Europea fino ad un massimo di 25 mila euro corrispondenti al 90% delle spese ammissibili e per il 10% dai partner.

Il progetto è coordinato da Informest consulting e ha come altri partner Handwerk International Baden-Württemberg and Baden-Württemberg International (Germania), CCIA Toledo (Spagna), Associazione Industriali Danzica (Polonia), CCI Plovdiv (Bulgaria).

Per maggiori informazioni, contattare i referenti di Unioncamere Emilia-Romagna

Laura Bertella e-mail: laura.bertella@rer.camcom.it tel.0516377045

Stefano Lenzi e-mail:stefano.lenzi@rer.camcom.it tel. 0516377037

e consultare il sito http://www.projects-informest.eu/look-eu-net/