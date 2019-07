Pd Maranello: è morto Carlo Bondi, per 44 anni consigliere comunale

“Questa mattina è venuto a mancare, all’età di 86 anni, Carlo Bondi, storico attivista del partito, diffusore de il giornale L’Unità, volontario delle Feste de l’Unità, esempio di passione politica e civile. Al lavoro come operaio alla Ferrari aveva fin da giovane unito l’impegno politico che lo porterà a sedere nel Consiglio comunale di Maranello per ben 44 anni consecutivi. Entrò infatti nel civico consesso, tra le fila del Pci, nel 1965. Ne uscì nell’aprile del 2009. In quell’occasione, l’allora sindaco di Maranello Lucia Bursi gli consegnò una targa ricordo per testimoniare il lavoro svolto al servizio delle istituzioni. Fu anche assessore della Giunta Scaramelli. Da metà degli anni ’60 agli anni ’90 ha coordinato il lavoro della diffusione de L’Unità tra Pozza e Gorzano.

A Pozza di Maranello, suo luogo di residenza, lo conoscevano tutti scherzosamente come “il sindaco di Pozza”. Chi aveva bisogno, chi voleva confrontarsi, chi voleva fare o rinnovare la tessera del partito, chi voleva ricevere L’Unità: tutti si rivolgevano a Carlo. Per un caso del destino, è morto a distanza di una settimana dall’amata moglie. Una vita trascorsa assieme, tra impegno politico e famiglia, un legame fortissimo. Lascia un vuoto a Maranello, esempio di stile di vita e di passione civile, di serietà e dedizione agli ideali di una sinistra che sapeva parlare con la gente. Alla famiglia le più sentite condoglianze”.

Il funerale si terrà giovedì 11 luglio alle ore 15.30 presso la chiesa di Pozza di Maranello