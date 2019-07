Il cordoglio del sindaco per la scomparsa di Carlo Bondi

Il sindaco Luigi Zironi esprime il cordoglio dell’Amministrazione Comunale per la scomparsa di Carlo Bondi, per 44 anni consecutivi consigliere comunale a Maranello. “Bondi – ricorda Zironi – è stato un protagonista della vita della nostra comunità, un riferimento per gli abitanti di Pozza e, in generale, per tutti i maranellesi.

La sua biografia è quella di un uomo innamorato delle istituzioni, generoso, sempre disponibile, animato da una passione politica davvero d’altri tempi. Alla famiglia – recentemente colpita anche dalla scomparsa della moglie di Carlo, Leonora – vanno le condoglianze dell’Amministrazione Comunale”.