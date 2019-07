Bologna 110, il calendario delle iniziative

E’ stato presentato oggi, al Museo Civico Medievale di Bologna, il calendario delle iniziative per i 110 anni del Bologna Fc 1909. Presenti all’evento l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, il presidente di Istituzione Bologna Musei Roberto Grandi, l’assessore allo Sport e alla Cultura Matteo Lepore, il responsabile Comunicazione del Bologna Carlo Caliceti e l’amministratore delegato di Sdb Alessandro Morando.

Si comincia a luglio con la presentazione del libro ‘Bolognesi in 110 personaggi +1’. A settembre, presentazione del libro ‘Bologna 110 – La grande avventura rossoblù: l’epopea, la gloria, le immagini inedite’, di Carlo Chiesa e a ottobre l’inaugurazione della mostra Atleti, cavalieri e goleador. Al Dall’Ara andrà in scena una partita di gala ‘Legends’. A novembre sarà istituita la Hall Of Fame, mentre a febbraio sarà presentata una collezione di tute e maglie Bologna Vintage. gli eventi proseguiranno fino alla primavera-estate del 2020.