Vende auto fantasma on line: truffatore denunciato dai carabinieri di Montecchio

Si è conclusa con una denuncia in stato di libertà la vicenda che ha visto come vittima un cittadino di Bibbiano. Qualche giorno fa, i Carabinieri della Stazione di Montecchio Emilia avevano ricevuto la denuncia dell’uomo che, dopo aver concluso una trattativa on line per l’acquisto di una vecchia Fiat Uno Turbo I.E. attraverso un noto sito di annunci, aveva versato al finto venditore la somma di 2150 euro, perdendo poi ogni contatto con l’inserzionista. Da qui l’avvio dell’indagine dei militari dell’Arma che, in breve tempo, sono riusciti a risalire alle generalità del truffatore, identificato in un 39enne abitante a Rimini, il quale ora dovrà rispondere del reato di truffa dinanzi all’Autorità Giudiziaria.