Lungo un tratto della strada provinciale 12 compreso tra l’intersezione con la provinciale 1 in comune di Soliera fino al centro abitato di Cortile in comune di Carpi, è istituito il limite di velocità a 30 chilometri orari a scopo precauzionale a causa di un progressivo deterioramento della sede stradale che sta coinvolgendo diversi tratti della pavimentazione. I tecnici stanno predisponendo un intervento di ripristino e messa in sicurezza della strada, già per le prossime settimane.