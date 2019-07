GP di Germania: gara in rimonta per Petrucci e Dovizioso, rispettivamente quarto e quinto

Il Ducati Team oggi è sceso nuovamente in pista sul circuito del Sachsenring per il Gran Premio di Germania. Dopo un warm-up disputato su una pista umida a causa della pioggia caduta nel corso della notte e delle prime ore del mattino, la gara si è svolta in condizioni completamente asciutte con temperature di circa 20 gradi nell’aria e 30 sull’asfalto. Partiti rispettivamente dalla dodicesima e tredicesima posizione dopo delle qualifiche difficili, Danilo Petrucci ed Andrea Dovizioso hanno effettuato una bella rimonta concludendo rispettivamente in quarta e quinta posizione sotto la bandiera a scacchi.

Dopo un’ottima partenza, Petrucci e Dovizioso sono risaliti in sesta e settima posizione già al secondo giro all’interno di un gruppo di sette piloti racchiusi in un secondo e mezzo, per poi portarsi al quarto e quinto posto intorno a metà gara. Protagonisti negli ultimi giri di una battaglia spettacolare ma corretta tra di loro e Miller, Petrucci e Dovizioso hanno poi tagliato il traguardo separati da soli 92 millesimi.

Dopo nove round, Dovizioso mantiene il secondo posto nella classifica piloti con 127 punti mentre Petrucci, terzo con 121 punti, consolida il vantaggio sugli inseguitori. Ducati è seconda nella classifica costruttori con 157 punti, mentre il Ducati Team guida la classifica delle squadre con 248 punti.

Danilo Petrucci (#9 Ducati Team) – 4º

“Oggi abbiamo fatto il massimo, effettuando una bella rimonta e conquistando un quarto posto importante in ottica campionato. È stato un weekend complicato, ma fortunatamente la caduta di ieri non ha compromesso più di tanto la nostra prestazione in gara. Sono riuscito a partire bene recuperando subito posizioni, poi ho semplicemente cercato di gestire al meglio la gomma posteriore. Non è stato facile difendersi all’interno del gruppo ed ancora una volta abbiamo fatto una bella battaglia con Andrea e Jack. L’unica nota negativa è il distacco al traguardo, ma penso che abbiamo disputato una buona gara. Ora ci prenderemo una piccola pausa, durante la quale faremo di tutto per farci trovare ancora più competitivi alla ripresa del campionato”.

Andrea Dovizioso (#04 Ducati Team) – 5º

“Abbiamo fatto un bel duello con Danilo per quasi tutta la gara, chiudendo quinti in volata e portando comunque a casa dei punti importanti su una delle piste più difficili per noi, e questo è senza dubbio positivo. Tuttavia oggi non era possibile fare di più ed il distacco dal vincitore dimostra che dobbiamo ancora migliorare sotto alcuni aspetti per poter lottare al vertice in ogni situazione. Siamo comunque secondi in classifica al netto dell’epilogo sfortunato di Barcellona e delle difficoltà incontrare nelle ultime gare. Sicuramente non ci arrendiamo, e proveremo a sfruttare questa piccola pausa per cercare nuove soluzioni e farci trovare pronti a partire da Brno”.

Il Ducati Team tornerà in pista a Brno (Repubblica Ceca) per il decimo round del Campionato Mondiale MotoGP, in programma dal 2 al 4 agosto.