Molesta il titolare di un bar ed aggredisce carabinieri, arrestato

E’ finita con il suo arresto la vicenda che ha visto come protagonista un uomo di Bagnolo di In Piano. Ieri sera, i Carabinieri della Stazione di Fabbrico sono stati chiamati dall’esercente di un locale del paese a causa delle molestie e del disturbo che un uomo stava arrecando a lui ed alla clientela.

Nel bar, gli uomini dell’Arma si sono trovati davanti ad uomo che, per contro, non ha per nulla gradito la loro presenza. Vani i tentativi dei militari di stemperare gli animi e di riportarlo alla calma. Anzi, l’uomo ha prima inveito contro di loro e poi ne ha addirittura aggredito uno, colpendolo ad un braccio, nel momento in cui è stato inviato ad uscire dal locale e seguirli al Comando. Con non poca fatica i Carabinieri di Fabbrico sono riusciti ad immobilizzarlo e condurlo in caserma evitando così possibili conseguenze per gli altri avventori del bar. Una volta identificato, quindi, ai Carabinieri di Fabbrico non è rimasto altro da fare che procedere al suo arresto per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni nei confronti del militare aggredito. L’uomo è stato trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria reggiana, in attesa del rito direttissimo.