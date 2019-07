Incendio in ampio campo di grano a Imola

Questa mattina alle ore 11, numerose squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Bologna compreso un Elicottero sono intervenute Imola nei pressi dell’ospedale per l’incendio di un campo di grano mietuto di circa 6 ettari.

L’intervento è valso a evitare che l’incendio potesse propagarsi ed interessare zone più ampie, impedendo in particolare il raggiungimento dell’abitazioni. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Le operazioni di spegnimento e di successiva bonifica sono durate fino alle ore 14:00.

Sul posto presente anche la Polizia Municipale di Imola.