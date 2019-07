Mirandola, risultati brillanti per l’Ispettore Superiore Ragazzi

Giovedì 27 giugno l’Ispettore Superiore Emanuela Ragazzi del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, Presidio di Mirandola, ha brillantemente superato la verifica finale del “Corso di perfezionamento in Criminologia Clinica e Psicologia Criminale” tenutasi a Milano e coordinato dalla docente universitaria Isabella Merzagora, esperta in Criminologia-Medicina Legale di fama internazionale. Per Emanuela Ragazzi si tratta di un ulteriore traguardo, che si aggiunge ad altri numerosi riconoscimenti.

Dopo i quattro mesi trascorsi presso la Procura dei Minori di Bologna ed i corsi di formazione ed aggiornamento in materia di bullismo e cyberbullismo, tutela dei minori e violenza di genere, il risultato ottenuto lo scorso 27 giugno completa un percorso professionale che ha visto Emanuela Ragazzi accrescere le proprie competenze professionali e valoriali.

“Rivolgiamo un plauso all’Ispettore Superiore Emanuela Ragazzi – afferma il Comandante del Corpo Intercomunale Gianni Doni – Le sue competenze arricchite, peraltro senza nessun aggravio per le risorse economiche locali, rappresentano un importante valore aggiunto per la comunità, in particolare per quanto riguarda la tutela delle fasce deboli della società”.