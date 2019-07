Due stalkers nei guai in provincia di Reggio Emilia

Sono stati emessi dal Questore di Reggio Emilia due “Ammonimenti “ per stalking nei confronti di due cittadini italiani residenti in provincia di Reggio Emilia.

Il primo provvedimento adottato ai sensi dell’art. 8 del D.L. N.11 Ddel 2009 è stato emesso nei confronti di un soggetto di 66 anni, già noto alle Forze dell’ordine, nei cui confronti sono state raccolte e documentate attività riconducibili ad atti persecutori nei confronti di un altro soggetto reo, secondo lo stalker, di aver ostacolato le attività economiche dell’uomo acquistando un bene cui era interessato.

Nell’arco temporale di circa tre anni la vittima ha subito danneggiamenti, tentativi di incendio, furti di oggetti di proprietà, danneggiamenti dell’impianto di videosorveglianza, lanci di cocci di vetro e di chiodi per danneggiare i pneumatici delle autovetture.

Il secondo provvedimento, attuativo della medesima normativa, è stato adottato nei confronti di una donna di 47 anni responsabile di atti persecutori nei confronti di un coetaneo non interessato alle attenzioni della stessa.

La donna continuava, nonostante il rifiuto dell’uomo, a tempestarlo di messaggi sul suo telefonino e via mail e a seguirlo fino al punto che l’uomo si è visto costretto cambiare le proprie abitudini di vita.

I provvedimenti, la cui competenza è radicata esclusivamente nelle attività del Questore, sono stati attivati su richiesta delle parti e comporteranno, in caso di reiterazione delle condotte persecutorie, oltre che la procedibilità d’ufficio per il reato di atti persecutori, anche un aumento di pena in caso di condanna.