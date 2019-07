Lapam Serramazzoni: “Il paese merita più decoro, per incentivare il turismo è necessario curare meglio il centro”

“Serramazzoni è sempre stato un paese noto per essere un centro di villeggiatura rinomato, ma oggi il centro urbano ha evidenti problemi di decoro e di scarsa cura. Per essere un luogo attrattivo è necessario fare di più anche in questo senso”. Lapam Confartigianato Serramazzoni mette il dito in una piaga: quella della situazione non proprio ottimale del paese appenninico sotto il profilo della cura di strade e aree verdi.

“Capiamo bene che non è sempre facile riuscire a tenere in ordine e a intervenire tempestivamente per sistemare piccoli o grandi problemi, ma oggettivamente la situazione è critica ed è necessario intervenire per porre un freno al degrado. Il verde va manutenuto con maggiore attenzione, ci sono piante che vanno potate, aiuole e marciapiedi da sistemare. Nulla di gravissimo, certo, ma chi sceglie una località per passare qualche giorno di meritato riposo guarda anche a queste cose. Rilanciare il turismo – conclude Lapam Serramazzoni – passa da tanti aspetti, tra questi la capacità di prendersi cura del territorio. Il volontariato, che è preziosissimo e da salvaguardare, è importante, ma chiediamo all’amministrazione di fare un primo passo nella direzione di tenere più ordinato il centro urbano del nostro bel paese”.