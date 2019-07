Da lunedì a Reggio Emilia nuovi orari per i pilomat posti a tutela del centro storico

Entreranno in vigore lunedì 8 luglio i nuovi orari dei pilomat a tutela dell’area pedonale integrata del centro storico. Terminata la fase di sperimentazione e “metabolizzazione” da parte di residenti e commercianti, ora si passa alla fase di consolidamento che mette a regime il sistema.

Da lunedì il funzionamento dei dispositivi viene quindi allineato su un ‘orario tipo’ che anticipa di un’ora sia al mattino che al pomeriggio la protezione delle aree, per cui i dispositivi saranno abbassati dalle 5 alle 10 e di nuovo dalle 14 alle 16 nei giorni feriali e in altri momenti specifici in base alle diverse esigenze presenti nelle diverse aree, ad esempio nei giorni festivi.

Orari più flessibili, a ottimizzazione e miglioria del sistema, vengono introdotti su aree/vie specifiche sulla base delle osservazioni e delle esigenze raccolte durante la fase di sperimentazione. Ad esempio, per facilitare le operazioni di carico/scarico per gli operatori dei mercati settimanali, i pilomat a protezione delle piazze dei mercati, il martedì, venerdì e sabato saranno abbassati già dalle ore 13 anziché dalle 14.

Per le stesse ragioni, alcuni pilomat a protezione delle piazze dove si concentrano numerose attività di ristorazione, saranno abbassati anche dalle 19 alle 20 per facilitare la movimentazione dei prodotti alimentari.

L’orario più esteso di funzionamento dei pilomat è funzionale a rispondere al miglior funzionamento e maggiore sicurezza delle aree pedonali del centro cittadino che, grazie ai dissuasori mobili, sono maggiormente tutelate da traffico improprio e smog e possono garantire a pedoni e ciclisti migliori condizioni di sicurezza.

Per conoscere tutti i dettagli relativi alle fasce orarie delle diverse zone protette dai pilomat e per le modalità di accesso, è possibile consultare le informazioni disponibili su www.comune.re.it/nuoveideeincircolazione.