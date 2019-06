Tre persone ferite a Bologna nell’incendio di un appartamento

E’ successo questa mattina intorno alle 9.30 in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina in via Lionello Spada, zona Bolognina. Delle quattro persone che si trovavano all’interno dell’abitazione due sono state condotte all’Ospedale Maggiore per una lieve intossicazione. Un’altra, ferita ad un braccio dopo aver spaccato la finestra per far entrare aria nell’appartamento, è stata medicata sul posto. Sette le squadre dei Vigili del Fuoco intervenute insieme alla polizia e ai vigili urbani. Lo stabile è stato evacuato durante le operazioni di spegnimento e secondo la questura tutti e tre gli appartamenti dell’ultimo piano risultano inagibili. Secondo i primi accertamenti le fiamme sarebbero scaturite da un cortocircuito.