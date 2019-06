Intesa tra i sindaci dell’Area Nord per adempiere agli obblighi istituzionali

Nel corso della seduta della Giunta dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord che si è tenuta nei giorni scorsi, i nove Sindaci dell’Unione hanno stretto un’intesa nel segno della governance, della corresponsabilità e stabilità dell’ente. L’accordo definito da tutti gli amministratori dei comuni retti da maggioranze diverse, rispetto l’esito elettorale del 26 maggio scorso, riguarda alcuni temi di merito.

In particolare tutti i Sindaci hanno riconfermato la fiducia al Presidente Luca Prandini nelle sue piene competenze e funzioni, il quale porterà a termine il suo mandato alla scadenza naturale del 10 settembre e per quanto riguarda le deleghe, i nuovi amministratori manterranno quelle assegnate a suo tempo ai loro predecessori.

L’impegno di tutti sia nell’ambito della Giunta, sia nell’ambito del Consiglio dell’Unione è dunque quello di sostenere congiuntamente le proposte relative all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione a riduzione dei trasferimenti dei comuni, agli adempimenti obbligatori del bilancio, la cui scadenza è a fine luglio, ed alcuni temi relativi ai servizi della non autosufficienza e disabilità. Si tratta di un’intesa istituzionale che va nella direzione della corresponsabilità e del proseguo dei servizi.

Il presidente Prandini nel ringraziare per la fiducia espressa dai colleghi sindaci sottolinea che “è di rilevante importanza la necessità di un leale rapporto istituzionale tra i Sindaci, che deve necessariamente basarsi su prospettive di sviluppo e benessere dell’intera comunità dell’Area Nord. Il governo del territorio a cui apparteniamo, inteso in modo unitario, non può che avere al centro il valore e la promozione della persona: dall’assistenza ai più fragili ai servizi scolastici di qualità, dai temi della sicurezza allo sviluppo delle imprese. In definitiva il ruolo dell’Unione è proprio questo: offrire a tutti i cittadini gli stessi servizi e le medesime opportunità”.