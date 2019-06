Ustica, XXXIX anniversario: domani il Sindaco incontra l’associazione dei parenti delle vittime della strage

In occasione del XXXIX anniversario della strage di Ustica, domani giovedì 27 giugno alle 11, nella sala del Consiglio comunale di Palazzo d’Accursio, il sindaco di Bologna Virginio Merola incontrerà i familiari dell’associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica.

Interverranno il sindaco Virginio Merola e Daria Bonfietti, presidente dell’associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica.

Al termine dell’incontro i familiari si recheranno in visita al Museo per la Memoria di Ustica in via Saliceto 3/22.