Unione Comuni Area Nord: in scadenza il termine per i contributi a sostegno della mobilità

Scade sabato 29 giugno alle ore 12.00 il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al bando pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro per lavoratori e lavoratrici disabili residenti in uno dei Comuni dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Il bando fa riferimento alle spese sostenute nel 2018 e prevede un rimborso per i servizi di trasporto pubblico individualizzato effettuato da associazioni e cooperative sociali o per l’utilizzo di un mezzo di trasporto privato (taxi, rimborso a colleghi di lavoro, famigliari). Le domande possono essere presentate presso gli sportelli sociali dei Comuni, al Servizio Sociale dell’Unione situato a San Felice sul Panaro per mezzo di posta raccomandata o mediante PEC all’indirizzo unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it. Il bando ed il modulo della domanda sono scaricabili dal sito www.unioneareanord.mo.it.