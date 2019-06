Sulla A14 incidente tra Castel San Pietro e il Bivio Raccordo Casalecchio

Sulla A14 Bologna-Taranto, poco prima delle 07:00, è avvenuto un incidente tra due autoarticolati, nel tratto tra Castel San Pietro e il Bivio Raccordo Casalecchio in direzione A1 all’altezza del km 12.6. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Al momento l’incidente è stato risolto, il traffico circola su tutte le corsie e si registrano 10 km di coda.

Sono stati diramati i percorsi alternativi: per gli utenti diretti verso la A1 Milano Napoli, uscita consigliata a Castel San Pietro, percorre la SS 9 Via Emilia e rientrare a Bologna Casalecchio per coloro che sono diretti a Firenze, Bologna Borgo Panigale per chi è diretto verso Milano.