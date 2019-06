Fino a domenica 30 giugno a San Prospero i “Giochi senza frontiere”

A S.Prospero entrano nel vivo giovedì 27 giugno i “Giochi senza frontiere” che proseguono fino a domenica 30 giugno nell’area di Villa Tusini. E’ in programma, infatti, dalle ore 21, la prima semifinale (la seconda si svolge venerdì 28) con i concorrenti che si affronteranno in sette prove, alcune in piscina e altre sul campo da gioco. Sabato 29, alle 18, si terrà la disfida per i bambini dai sei ai 12 anni e la sera si continua con “Giochiamo, i giochi senza frontiere dei comuni modenesi”.

Come sottolinea l’assessore allo sport del Comune di San Prospero Matteo Borghi si tratta di «un appuntamento consolidato, arrivato alla 12^ edizione, diventato ormai un punto di riferimento per tanti giovani che ogni anno si sfidano sia nei giochi che nei travestimenti; le squadre iscritte sono 16 provenienti da tutta la provincia. Sarà un edizione storica – aggiunge Borghi – che giunge dopo il successo della formazione sanprosperese a Italia Gioca”».

Dopo le semifinali il programma prosegue domenica 30 con la finale dei giochi alle ore 21, presentata dalla Strana coppia di Radio Bruno.

Quale prologo dell’iniziativa, mercoledì 26, c’è la quarta edizione di “Una pizza per Chiara”, serata in memoria di Chiara Cassano con il ricavato devoluto all’associazione intitolata a Chiara.

Per tutta la durata dei giochi sarà attivo uno stand gastronomico. Per informazioni e su come partecipare è possibile consultare la pagina facebook dell’iniziativa.