Emergenza caldo: a Cavriago attivati servizi straordinari per gli anziani

Emergenza caldo: a Cavriago sono stati attivati servizi straordinari per gli anziani e per le persone in condizione di fragilità e disabilità.

Oltre ai servizi erogati tutto l’anno, è possibile usufruire fino al 15 settembre di un servizio straordinario gratuito di trasporto per l’accompagnamento degli anziani soli presso ambulatori medici, uffici, servizi, ecc. Questo servizio è svolto in collaborazione con le associazioni di volontariato locali “Noi con Voi” e Auser. Un altro intervento di sollievo rivolto agli anziani soli ultrasettantacinquenni consiste nel poter utilizzare, durante le ore più calde della giornata, gli ambienti della Casa Protetta e del Centro Diurno, adeguatamente climatizzati e deumidificati. E’ pertanto possibile soggiornare in tali spazi, ricevendo dagli operatori di Asp Carlo Sartori Servizi di Cavriago adeguata idratazione.

Le temperature elevate e gli alti valori di umidità infatti possono costituire fattori di rischio per la salute. Per accedere a queste opportunità e per maggiori informazioni: Casa Protetta, via Aspromonte 2, Cavriago; tel. 0522/373493-373496-373499. Orari: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14; il martedì e il giovedì dalle 14,30 alle 17,30.