Dal 1° luglio a Bologna un nuovo numero unico per il Call Center Tributi, gratuito anche dai cellulari

Dal 1° luglio novità in tema di servizi sui tributi: il numero verde del Call Center Tributi diventa unico sia per le chiamate da fisso che da cellulare e gratuito per tutti.

Chiamando il nuovo numero 800 037 688 del Call Center Tributi, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13, si possono avere informazioni sulla propria posizione tributaria e prendere un appuntamento con gli uffici comunali delle Entrate.

Resta sempre attivo anche il servizio Infotributi online utilizzabile dai cittadini per richiedere informazioni su tutto ciò che è relativo ai tributi.