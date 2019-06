Correggio: domani a a gARTen ‘La Rappresentante di Lista’ omaggia Jodorowsky

La Rappresentante di Lista, fenomeno rivelazione della musica italiani degli ultimi tempi, arriva a gARTen in una veste del tutto inedita. Domani giovedì 27 giugno (ore 21) a Villa Rovere di Correggio la band si esibirà in “Anatomia fantastica”, una performance speciale dedicata al linguaggio “psicomagico” del drammaturgo cileno Alejandro Jodorowsky, in collaborazione con Indie Pride e We Reading. Ultimo appuntamento della stagione con il ciclo NarrArte, Apertura cancelli ore 20. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

Lo spettacolo prende spunto da un racconto dell’eclettico cileno-francese Alejandro Jodorowsky – scrittore, fumettista, saggista, drammaturgo, cineasta di culto – oggi novantenne: «Un signore vede una rana. La rana gli dice: “Baciami, per favore”. Il signore pensa: “La rana che parla deve essere una principessa stregata. La bacerò, tornerà ad essere quella che era, mi sposerà e sarò milionario”. Il signore bacia la rana, sente un’esplosione e si vede trasformato in rospo. La rana gli dice: “Che gioia! Era tanto che eri stregato, e finalmente sono riuscita a salvarti!”».

La Rappresentante di Lista nasce nel 2011 dall’incontro tra la cantante Veronica Lucchesi e il chitarrista Dario Mangiaracina. Insieme a Roberto Cammarata, chitarrista e produttore palermitano, danno vita al primo album, pubblicato nel 2014 dall’etichetta bolognese Garrincha Dischi. Seguono il primo tour e la candidatura alle Targhe Tenco come miglior disco d’esordio. Per il secondo disco “Bu Bu Sad” Dario e Veronica prendono in prestito dai dibattiti sull’identità sessuale il termine “queer” (strambo, oltre il genere, trasversale) definendosi una “queer pop band”. Nel 2015 Veronica è nominata miglior voce femminile della scena indie dal MEI e la band è tra i 60 finalisti di Sanremo Giovani con il singolo “Apriti Cielo!”. “Go Go Diva”, uscito a dicembre 2018 per Woodworm label, è il terzo album in studio del gruppo.